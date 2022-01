Hocus Pocus 2: le riprese sono terminate

News





28/01/2022 |

Arrivano notizie importanti dal fronte Hocus Pocus 2. E’ stato infatti annunciato che le riprese della pellicola sono ufficialmente terminante e che dunque si sta avvicinando sempre di più l’uscita di questo secondo capitolo. L’annuncio della chiusura delle riprese è stata data da Bette Midler una delle storiche attrici del primo film, tornata per interpretare Winifred Sanderson. Il cast originale vede anche il ritorno di Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi che ovviamente vestiranno nuovamente i panni di Sarah e Mary Sanderson. Inoltre, sempre parlando del cast, nell’opera ritroveremo anche Doug Jones nella parte di William Butcherson.



Hocus Pocus 2 è diretto da Anne Fletcher, la regista che ha diretto 27 Volte in Bianco e Ricatto d’Amore. Recentemente la Fletcher, che per il sequel di Hocus Pocus ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Jen D’Angelo, ha diretto alcuni episodi della serie tv This Is Us.



Il primo Hocus Pocus è uscito nel 1993 grazie alla regia di Kenny Ortega.