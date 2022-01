Arnold Schwarzenegger e il post sul misterioso progetto Zeus...

News

28/01/2022 |

Pellicola prossimamente in lavorazione o altro progetto destinato ad essere svelato a breve? Queste sono solo alcune delle domande che i fan di Arnold Schwarzenegger si stanno facendo dalla giornata di ieri quando, sul profilo Twitter dell’attore, è comparso un post con allegata un’immagine nella quale lo vediamo nei panni di Zeus, dio dell’Olimpo. La foto in questione è a tutti gli effetti una locandina e porta anche con sé anche una data: febbraio 2022.

Del progetto nessuno sa niente, neanche il portale IMDB riporta informazioni a riguardo e il post di Schwarzenegger, un semplice “coming february”, non aiuta e non fornisce indizi. Intanto i media americani stanno provando a risolvere l’arcano e c’è anche chi è pronto a scommettere che siamo davanti ad un qualcosa di diverso di un progetto cinematografico (c’è chi azzarda che si tratta di uno spot pubblicitario che sarà svelato durante il prossimo SuperBowl). Nei prossimi giorni, dunque, la questione potrebbe venire finalmente a galla.Schwarzenegger intanto sta portando avanti i suoi progetti: da Triplets, sequel de I Gemelli, a The Legend of Conan.