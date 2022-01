Il Legionario: il trailer ufficiale del film di Hleb Papou

News





31/01/2022 |

Tramite Fandango vi mostriamo il trailer ufficiale de Il Legionario, pellicola di Hleb Papou, giovane regista al suo esordio per il cinema premiato come Best Emerging Director/Concorso Cineasti del presente al Locarno Film Festival. Papou, che ha scritto la sceneggiatura con Giuseppe Brigante e Emanuele Mochi, ha diretto un cast principale che comprende Germano Gentile, Maurizio Bousso, Marco Falaguasta, Félicité Mbezelé.



Il Legionario è una produzione Clemart, in coproduzione con Mact Productions, in collaborazione con Rai Cinema.



Il debutto avverrà il prossimo 24 febbraio.

Sinossi:

Puoi fare finta di niente, ma in questo momento a Roma si sta consumando una battaglia. Migliaia di persone disperate sono costrette a occupare palazzi inabitati per rivendicare il diritto ad avere un tetto sopra la testa. Le forze dell’ordine hanno il dovere di tutelare la legge e di impedire che questo avvenga.

Daniel, nato a Roma da genitori africani, è cresciuto in un palazzo occupato. Molti anni fa ha deciso di andarsene per farsi una nuova vita ma adesso è costretto a ritornare. Questa volta, però, in divisa da poliziotto del Primo Reparto Mobile della Polizia di Stato. La sua missione è sgomberare il palazzo in cui ancora vivono sua madre e suo fratello, che intanto è diventato il leader degli occupanti. Daniel, celerino tra gli occupanti e occupante tra i celerini, deve scegliere: restare fedele al suo corpo di polizia o salvare la propria famiglia dallo sgombero.