Masters Of The Universe: Kyle Allen sarà He-Man!

31/01/2022

Dopo essere stato in fase di sviluppo per anni presso la Sony, Masters Of The Universe è pronto per accendere i motori. Ma ad occuparsi della sua nascita sarà questa volta Netflix con la produzione che dovrebbe partire durante la prossima estate. E del progetto iniziano a circolare le prime indiscrezioni con Adam ed Aaron Nee confermati dietro la macchina da presa. Altra conferma riguarda la sceneggiatura, con i due registi che l’hanno curata assieme a David Callaham.



Ma la novità principale riguarda l’attore che interpreterà il Principe Adam, ovvero colui in grado di trasformarsi nel poderoso guerriero He-Man. Nei panni del personaggio troveremo Kyle Allen, star che recentemente ha recitato in West Side Story interpretando Jets.



“Masters Of the Universe è divenuto una vera e propria icona ed ha plasmato un’intera generazione di bambini lanciando il seguente messaggio: ognuno può tirare fuori la versione migliore di se stesso”, ha raccontato Robbie Brenner, executive producer della Mattel Films. “Insieme a Netflix, non vediamo l'ora di far vedere al pubblico che tutto può succedere a Eternia. Non vediamo l'ora di vedere Kyle combattere con Skeletor in questa epica saga live-action”.