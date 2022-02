The Adam Project: ecco la data di uscita del film

News





01/02/2022 |

Tramite i social network Ryan Reynolds ha annunciato la data di uscita del progetto che lo vede coinvolto. Stiamo parlando di The Adam Project che arriverà sulla piattaforma Netflix a partire dal prossimo 11 marzo. Reynolds è uno dei protagonisti di questo film che è interpretato anche da Mark Ruffalo. Regista di questa pellicola è Shawn Levy che ha lavorato con un cast composto anche da Jennifer Garner, Zoe Saldana, Catherine Keener, Walker Scobell e Alex Mallari Jr.



L'opera metterà al centro della scena un uomo (Reynolds), ormai adulto, che proverà, tornando indietro nel tempo, ad aiutare se stesso bambino (Scobell) nel tentativo di ritrovare il padre scomparso. Altri dettagli sulla trama non sono stati rivelati. Ruffalo interpreterà il papà del giovane protagonista mentre la Keener sarà la villain.



The Adam Project è prodotto da Levy, Reynolds, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger.



La sceneggiatura è stata scritta da Jonathan Tropper.