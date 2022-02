Lutto nel mondo del cinema: è morta Monica Vitti

News





02/02/2022 |

Grande lutto nel mondo del cinema. All’età di 90 anni è scomparsa Monica Vitti, attrice romana, una delle colonne portanti del cinema italiano. Attrice poliedrica, artista a tutto tondo, in grado di interpretare ruoli di ogni genere, Monica Vitti ha esordito come attrice nel 1954 nel film Ridere! Ridere! Ridere! Di Edoardo Anton. E’ con Michelangelo Antonioni, di cui diventa la musa, che il suo talento inizia ad emergere: dal 1960 al 1962 la Vitti ha recitato in L’Avventura, La Notte e L’eclisse. L’anno successivo ecco arrivare le prime collaborazioni all’estero: da Confetti al Pepe di Jacques Baratier a Il Castello in Svezia di Roger Vadim. Il 1964 rappresenta il ritorno sul set con Antonioni (Deserto Rosso) e la prima delle quattro collaborazioni con Luciano Salce (Alta Infedeltà il primo, seguiranno poi Fata Sabina, Ti Ho Sposato per Allegria e L’Anatra all’Arancia).



A cavallo tra la fine degli anni sessanta e l’inizio drgli anni settanta, Monica Vitti viene diretta per la prima volta da Monicelli in La Ragazza con la Pistola, da Alberto Sordi in Amore Mio Aiutami e da Ettore Scola in Dramma della Gelosia. Da segnalare nel 1969 anche l’apparizione in La Donna Scarlatta di Jean Valere.



Il binomio Vitti-Sordi ha segnato un’epoca del cinema italiano, regalando forti emozioni ed interpretazioni di primo livello. Con il compianto attore romano si ricorda Polvere di Stelle, opera dal grande successo, e Io so che tu sai che io so.



L’ultimo film per il cinema è stato Scandalo Segreto, diretto dal lei stessa nel 1990. Per quanto riguarda laa tv, invece, Monica Vitti ha lavorato, tra gli altri, ancora con Luciano Salce, con Eduardo De Filippo, con Franca Valeri e con Marcello Fondato.



Tanti i riconoscimenti ottenuti: cinque David di Donatello, il Leone alla Carriera a Venezia, tre Nastri d’Argento, dodici Globo d’Oro. E poi ancora tre Orso d’Argento e due Ciak d’Oro.