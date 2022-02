Heart of Stone: Jamie Dornan reciterà nel film con Gal Gadot

News





02/02/2022 |

Arrivano novità per Heart of Stone, pellicola i cui diritti sono stati acquistati recentemente da Netflix. All'interno del cast è entrato anche Jamie Dornan, attore che abbiamo visto recitare recentemente nel film Belfast presto arriverà anche sul piccolo schermo con la serie tv The Tourist. Dornan lavorerà accanto alla protagonista Gal Gadot, la star di Wonder Woman. Il film sarà diretto da Tom Harper che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Greg Rucka e Allison Schroeder.



Stando alle prime indiscrezioni riguardanti il film, la cui trama è al momento ancora segreta, l’obiettivo sarebbe quello di creare una sorta di franchise in stile Mission: Impossible.



Heart of Stone sarà prodotto da David Ellison della Skydance Media, da Dana Goldberg e Don Granger. Tra i produttori troviamo anche la Gadot, Jaron Varsano, Bonnie Curtis e Julie Lynn.