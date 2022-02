Raised Eyebrows: Geoffrey Rush sarà Groucho Marx

News





02/02/2022

Il poliedrico Geoffrey Rush è pronto per un nuovo progetto cinematografico. A tre anni di distanza da Storm Boy – Il Ragazzo che Sapeva Volare, Rush indosserà i panni di Groucho Marx per il film Raised Eyebrows. La pellicola, come recita il titolo, richiama a gran voce il libro di Steve Stoliar Raised Eyebrows: My Years Inside Groucho’s House, scritto proprio per raccontare gli ultimi anni di vita del popolare artista americano.



Rush affianca così Charlie Plummer, che interpreterà Stoliar, e Sienna Miller.



La regia di Raised Eyebrows è affidata a Oren Moverman che nel 2017 ha diretto The Dinner.



Il film è ambientato nel periodo che va dal 1973 al 1977 e vede Stoliar, che è stato un collaboratore di Groucho Marx, entrare per la prima volta nella casa dell’artista affiancandolo lavorativamente e realizzando così il suo sogno.