The Minute You Wake Up Dead: Morgan Freeman nel cast

News





02/02/2022 |

Anche il Premio Oscar Morgan Freeman è entrato a far parte del cast di The Minute You Wake Up Dead. L’attore interrpeterà lo Sceriffo Thurmond Fowler che si occuperà di un caso che vede coinvolti un consulente finanziario e il suo vicino di casa: i due mettono in atto una truffa assicurativa che porterà ad un numero elevato di omicidi. L’indagine sulla truffa porterà lo Sceriffo a scoprire cose inaspettatamente molto più grandi.



Nel cast troviamo anche Cole Hauser e Jaimie Alexander. Le riprese sono in corso nel Mississippi con la produzione affidata alla Milestone Studios.



La regia è stata affidata a Michael Mailer che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Timothy Holland.



Freeman ha recitato lo scorso anno in Come Ti Ammazzo il Bodyguard 2.