Dakota Johnson entra nellUniverso Marvel: interpreterà Madame Web

News





04/02/2022 |

Dakota Johnson è pronta per fare il suo debutto ufficiale all’interno dell’Universo Marvel. L’attrice interpreterà infatti Madame Web in una nuova pellicola dedicata proprio a questo personaggio creato da Denny O'Neil e John Romita Jr. Il progetto sta già muovendo i suoi primi passi e sarà diretto da S.J. Clarkson, conosciuto per aver già lavorato nel mondo Marvel con le serie Jessica Jones e The Defenders. Il regista lavorerà su una sceneggiatura scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless che hanno realizzato in passato lo script di Morbius.



Dakota Johnson, star della saga di Cinquanta Sfumature, non ha mai lavorato in carriera all’interno di un cinecomic. Recentemente l’attrice ha portato avanti diversi progetti come Am I Ok? e Cha Cha Real Smooth.



Tornando a Madame Web, il cui vero nome è Cassandra Webb, nella storia dei fumetti Marvel l’abbiamo vista intrecciare il suo destino con quello dell’Uomo Ragno.