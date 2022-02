Foe: iniziata la produzione del nuovo film con Saoirse Ronan

News





04/02/2022 |

E’ ufficialmente iniziata la produzione di Foe, sci-fi thriller sviluppato da Amazon Studios. Il film vede protagonista Saoirse Ronan affiancata nel cast principale da Paul Mescal e Aaron Pierre. Le star in questioni sono state dirette da Garth Davis che ha curato la sceneggiatura assieme a Iain Reid. Ad ospitare il set sarà lo stato di Victoria, in Australia.



Ambientato in un prossimo futuro, dove il potere aziendale e il degrado ambientale stanno devastando il pianeta, "Foe" racconta la storia di Hen e Junior, una giovane coppia sposata che vive una vita solitaria nella loro fattoria isolata. Alla coppia farà visita, in piena notte, uno sconosciuto di nome Terrance che cambierà il corso della loro vita: Junior, infatti, è stato scelto casualmente per un viaggio verso una grande stazione spaziale sperimentale che orbita intorno alla Terra.



Kerry Kohansky-Roberts di AC Studios, Davis per conto della I Am That ed Emile Sherman e Iain Canning della See-Saw Films sono i produttori. Reid e Samantha Lang della I Am That’s sono i produttori esecutivi.