Beautiful Minds dal 24 febbraio al cinema: ecco il nuovo trailer

News





07/02/2022 |

Con il nuovo trailer ufficiale la Notorious Pictures ha annunciato la nuova data di uscita di Beautiful Minds, la pellicola diretta ed interpretata da Bernard Campan ed Alexandre Jollien.



Beautiful Minds debutterà nelle sale il prossimo 24 febbraio e non più il 10 dello stesso mese.



Vi lasciamo alla clip.



Sinossi:

Beautiful Minds, film diretto da Bernard Campan e Alexandre Jollien, racconta la storia di Louis, un uomo single che dirige un’impresa di pompe funebri, e di Igor, un quarantenne disabile fisicamente, ma con una grande mente. Il primo dedica anima e corpo nel suo lavoro, il secondo, invece, è estraneo al mondo, infatti ignora la vita reale e ogni forma di amicizia.

I due si ritroveranno a intraprendere un viaggio assurdo, durante il quale potranno finalmente sentirsi liberi, togliendosi di dosso i pesi che hanno acquisito durante la loro esistenza. Liberi di abbracciare la semplicità ed essere per la prima volta vivi e condividere un grande valore come l’amicizia.