Hail Mary: Jack Huston e Angela Sarafyan saranno i protagonisti

News





08/02/2022 |

Jack Huston e Angela Sarafyan sono ufficialmente i protagonisti di Hail Mary, la pellicola che andrà a raccontare in un modo completamente diverso, aggiornandola ai giorni nostri, il racconto biblico di Maria e Giuseppe. La pellicola è attualmente in produzione a Città del Messico. Oltre ai due attori all’interno del film troveremo anche Natalia del Riego e Benny Emmanuel.



La regia di Hail Mary è stata affidata a Rosemary Rodriguez che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Knate Lee.



Questa la sinossi: Maria è un'immigrata del Belize che si ritrova misteriosamente incinta. Sta seguendo la stella polare, tentando di attraversare un confine chiuso degli Stati Uniti inseguita dal braccio destro del diavolo, Baal. Ad aiutarla c'è Jose, un falegname che ha costruito un tunnel sotto il Rio Grande per i Cartelli. In un film in cui entrerà in gioco anche la U.S. Border Protection il culmine si raggiungerà con l’intervento dell’Arcangelo Gabriele, pronto in tutti i modi a salvare Maria da Baal.



Karina Miller della Sparkhouse Media si occuperà di produrre il film.