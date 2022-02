Barbie: America Ferrera avrà un ruolo nel film

News





10/02/2022 |

Ci sarà anche America Ferrera in Barbie, la pellicola sviluppata dalla Warner Bros. Pictures, dalla Mattel e dalla Lucky Chap. L’attrice affiancherà la protagonista Margot Robbie. Il film sarà diretto da Greta Gerwig da una sceneggiatura che lei stessa ha scritto con Noah Baumbach. In Barbie reciterà anche Ryan Gosling al quale è stato affidato il ruolo di Ken. Al momento non è stata specificata, invece, la parte che avrà la Ferrera, così come non sono stati rilasciati dettagli circa la trama.



America Ferrera, nota per aver interpretato la protagonista della fortunata serie Ugly Betty, è anche immersa nel progetto Dragon Trainer dove recentemente ha prestato la voce ad Astrid. Inoltre l’attrice ha anche lavorato alla serie Superstore ed attualmente in We Crashed.

La produzione di Barbie partirà nei prossimi mesi all’interno dei Leavesden Studios di Londra, di proprietà della Warner Bros, con l’uscita fissata per il 2023.