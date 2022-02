Sonic: Il Film 2: online lo spot Rings

News





11/02/2022 |

Si intitola Rings il nuovo spot in lingua originale di Sonic: Il Film 2. Il nuovo Sonic vede tornare sul set lo stesso team che ha lavorato al film originale: oltre a Jeff Fowler, confermato dietro la macchina da presa, troviamo anche Pat Casey e Josh Miller che hanno curato la sceneggiatura.



Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakaharac saranno i produttori mentre Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller saranno i produttori esecutivi.



In questa nuova avventura Sonic, alla ricerca di una vita tranquilla insieme a Tom e Maddie, si imbatterà in una nuova incredibile avventura. E di fronte avrà sempre il suo nemico storico: il dottor Robotnik, questa volta desideroso come non mai di mettere le mani su uno smeraldo che conferisce poteri magici. Sonic, aiutato dalla volpe a due code Tails, proverà a fermare Robotnik che questa volta, però, ha un alleato: l'istrice Knuckles.



L'uscita in Italia è prevista per aprile.