Nope: il trailer italiano del nuovo film di Jordan Peele

14/02/2022 |

Angoscia e mistero sono i tratti distintivi di Nope, il nuovo horror movie di Jordan Peele. La Universal Pictures presenta il primo trailer italiano del terzo lavoro del regista, tornato dietro la macchina da presa dopo Scappa – Get Out e Noi. La clip in questione ci presenta uno scenario di profonda inquietudine, dove troviamo la vita di quella che sembra essere una semplice cittadina sconvolta dall’arrivo di una presenza senza precedenti.



Peele ha scritto anche la sceneggiatura ed ha diretto un cast principale che comprende Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott e Brandon Perea. Per Kaluuya si tratta della seconda collaborazione con il regista dopo Scappa – Get Out.



Il film non ha ancora una data d’uscita ufficiale e la trama non è stata rivelata.

Vi lasciamo al trailer!