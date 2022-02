Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Ivan Reitman

News





Grave lutto nel mondo del cinema internazionale. All’età di 75 anni è scomparso infatti Ivan Reitman, regista e produttore. Reitman è stato il papà di alcune pellicole, commedie e non, che sono diventate un pezzo di storia del cinema hollywoodiano. Dopo aver debuttato dietro la macchina da presa negli anni settanta con Foxy Lady e Cannibal Girls ecco arrivare nel 1979 Polpette una commedia con protagonista Bill Murray, attore che ha collaborato diverse volte con Reitman. Gli anni ottanta sono quelli della consacrazione: nel 1981 eccolo tornare sul set con Bill Murray per un’altra commedia dal titolo Stripes – Un Plotone di Svitati. All’interno del cast figurava anche il compianto Harold Ramis che, insieme a Murray, e Dan Aykroyd andrà a costituire la spina dorsale delle due pellicole che hanno esaltato la carriera di Ivan Reitman: Ghostbusters e Ghostbusters II.



Parlando sempre di commedie il regista ha avuto modo di collaborare anche con Arnold Schwarzenegger, protagonista in I Gemelli e Junior, insieme a Danny DeVito, e nel film Un Poliziotto alle Elementari. Nella carriera di Ivan Reitman compaiono altri film diretti quali Dave – Presidente per un Giorno, Due Padri di Troppo, Sei Giorni Sette Notti fino ad arrivare alla sua ultima opera uscita nel 2014: Draft Day.



Questa la nota dei figli Jason Reitman, Catherine Reitman e Caroline Reitman: "La nostra famiglia è in lutto per la perdita inaspettata di un marito, padre e nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita. Ci conforta il fatto che il suo lavoro di regista abbia dispensato risate e felicità a innumerevoli altri in tutto il mondo. Mentre piangiamo in privato, speriamo che coloro che lo hanno conosciuto attraverso i suoi film lo ricorderanno per sempre".