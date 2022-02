Kill Bill Vol. 3: Uma Thurman parla del possibile progetto

News





18/02/2022 |

Da diversi anni ormai si parla di un possibile ritorno nelle sale di Kill Bill con un possibile terzo capitolo. Di voci e indiscrezioni ce ne sono state tante negli ultimi mesi ma ora, a far chiarezza sulla vicenda, è intervenuta la protagonista dei primi due film: Uma Thurman. Intervenuta all’interno del The Jess Cagle Show, infatti, l’attrice ha confermato che un eventuale terzo film “non è attualmente all’orizzonte”. La Thurman ha spiegato: “Non posso dire tanto a riguardo. Se ne è parlato negli anni, è vero, si pensava potesse essere realizzato ma non lo vedo all’orizzonte”.



Andando avanti con il discorso la star ha fatto riferimento anche ai fan: “Odio deludere le persone. Tutti vorrebbero che fosse così ma, ripeto, non lo vedo ancora all’orizzonte”.



Spesso e volentieri Quentin Tarantino, il regista dei due capitoli, ha aperto le porte ad un altro sequel ma le parole non sono state ancora accompagnate da fatti concreti.



I due Kill Bill, il primo uscito nel 2003, il secondo nel 2004, hanno incassato rispettivamente 180 e 154 milioni di dollari.