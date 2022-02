Here: Tom Hanks, Robert Zemeckis e Eric Roth lavoreranno insieme al film

News





18/02/2022 |

A distanza di 30 dal film Premio Oscar Forrest Gump Tom Hanks, Robert Zemeckis ed Eric Roth torneranno a lavorare insieme per un nuovo progetto cinematografico. Il trio si occuperà di adattare la graphic-novel Here con Hanks che sarà ovviamente il protagonista, Zemeckis il regista e Roth lo sceneggiatore. Here è stata pubblicata nel 2014 da Richard McGuire e la sua trama gira tutta intorno ad una stanza e a quello che accade al suo interno nel corso di centinaia di migliaia di anni. Altri dettagli non sono stati rilasciati.



Per il trio si tratta del secondo progetto insieme dopo Forrest Gump, pellicola dal grandissimo successo: il film portò a casa la bellezza di sei Premi Oscar tra i quali quello per il Miglior Film, la Migliore Regia e il Miglior Attore Protagonista.



Here sarà prodotto dalla Playtone e dalla ImageMovers.