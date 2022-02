Coyote vs Acme: John Cena reciterà nel film

News

18/02/2022 |

Nuovo progetto cinematografico in vista per John Cena che questa volta farà capolino all’interno del magico e divertente mondo dei Looney Tunes. L’attore, infatti, ha chiuso un accordo per recitare all’interno di Coyote vs Acme, live action/CGI movie della Warner Bros. Pictures che sarà incentrato sulla serie animata dedicata a Wile E. Coyote.



La trama girerà intorno ad un avvocato sfortunato che deciderà di difendere Willy il Coyote nella sua causa contro la Acme, colpevole secondo lui di vendere prodotti non funzionanti (gli stessi non gli hanno mai permesso di acchiappare il suo nemico Beep Beep). Il legale dovrà fare i conti però con il suo ex capo che si troverà a difendere invece la compagnia. E nella parte del suo ex boss troveremo proprio John Cena.



La regia sarà di Dave Green che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Samy Burch e James Gunn. La produzione partirà il prossimo marzo nel New Mexico.