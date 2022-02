No Exit arriva su Hulu: ecco lo spot

News





21/02/2022 |

La 20th Century Fox ha rilasciato un nuovo spot internazionale di No Exit, horror-mystery movie diretto da Damien Power e tratto dal romanzo di Taylor Adams. La clip annuncia l'arrivo del film sulla piattaforma streaming Hulu. All’interno della pellicola recitano Havana Rose Liu, Danny Ramirez, David Rysdahl, Dale Dickey, Mila Harris e Dennis Haysbert.



No Exit, che debutterà sulla piattaforma Disney+ a partire dal 25 febbraio, ha una sceneggiatura scritta da Andrew Barrer & Gabriel Ferrari.



Sinossi:

No Exit racconta di una giovane donna che si mette in viaggio per raggiungere la sua famiglia e che si ritrova bloccata, a causa di una bufera di neve, in un’area di sosta autostradale in compagnia di un gruppo di sconosciuti. Quando si imbatterà nel ritrovamento di una ragazza, chiusa all’interno di un furgone presente nell’area, farà di tutto per scoprire chi tra i presenti è il rapitore.