Jackass Forever arriva in Italia: ecco il trailer!

22/02/2022 |

La Eagle Pictures ha rilasciato il trailer ufficiale di Jackass Forever, l’adattamento per il cinema della famosa serie tv andata in onda su MTV. Johnny Knoxville e la sua banda tornano per questo nuovo capitolo esilarante e pieno di colpi di scena. Alla regia troviamo Jeff Tremaine, già regista degli altri film di Jackass.



E come si può vedere dal trailer anche all’interno di questo ultimo atto della saga ritroveremo gli scherzi più incredibili, dolorosi e assurdi che hanno da sempre contraddistinto il format.



Il film arriverà il 10 marzo.

Sinossi:

Le vecchie glorie del team Jackass tornano per un altro round di scherzi comici esilaranti, ferocemente assurdi e spesso pericolosi. Celebrano la gioia di essere di nuovo insieme con l’aiuto di un nuovo eccitante cast. In Jackass Forever Johnny Knoxville e l’intera squadra superano ancora una volta i limiti.