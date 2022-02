Cattivissimo Me 4 uscirà nel 2024!

News





22/02/2022 |

A distanza di cinque anni dall’ultimo capitolo di Cattivissimo Me ecco arrivare un’importantissima novità riguardante il futuro del franchise. La Universal Pictures e la Illumination hanno infatti annunciato che durante l’estate del 2024 arriverà nelle sale il quarto capitolo. E la produzione ha già fissato la data esatta: il 3 luglio 2024. Il progetto sta prendendo quota con il cast originale confermatissimo: Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove e Steve Coogan.



Chris Renaud, che ha diretto i primi due film di Cattivissimo Me, tornerà dietro la macchina da presa per il nuovo episodio. Insieme a lui ci saranno anche Patrick Delage, che sarà il co-regista, e Mike White che invece è stato ingaggiato per curare la sceneggiatura.



Chris Meledandri, fondatore della Illumination, sarà il produttore. Al momento la trama non è stata rilasciata.