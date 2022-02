Lizzy e Red: lo spot italiano del film animato

News





23/02/2022

Tramite la Adler Entertainment vi presentiamo uno spot italiano di Lizzy e Red dal titolo Benvenuti al parco dei divertimenti!. Il film è diretto da Denisa Grimmovà e Jan Bubenicek e farà il debutto ufficiale nelle nostre sale a partire dal prossimo 3 marzo.



Sotto la sinossi trovate lo spot.

Sinossi:

Dai creatori di La mia vita da Zucchina, Lizzy e Red - #AmiciPerSempre ha come protagonisti due animaletti nemici in natura che attraverso il potere della fantasia e di un universo diverso da quello che conosciamo diventano inseparabili. Un’avventura divertente, colorata e coraggiosa narrata con la tecnica di animazione in stop motion. Il film ha ottenuto una candidatura agli European Film Awards e una candidatura ai César.