James Moses Black reciterà in Renfield

News

24/02/2022 |

Si espande ulteriormente il cast di Renfield. All’interno del film della Universal Pictures reciterà anche James Moses Black, attore che abbiamo visto ultimamente in Queenpins: Le Regine dei Coupon. La pellicola, diretta da Chris McKay, ha un cast che vede al suo interno anche Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Adrian Martinez, Shohreh Aghdashloo e Bess Rouss.



Il film, basato su una storia originale di Robert Kirkman, mette sotto i riflettori Renfield, che sarà interpretato da Hoult, il personaggio nato dalla penna di Bram Stoker. Stando alle prime anticipazioni Renfield sarà con tutta probabilità ambientato in epoca moderna con il protagonista, stanco e malato per essere da tanti anni il servo di Dracula, che proverà a vivere una vita diversa soprattutto dopo aver conosciuto la poliziotta Rebecca della quale si innamorerà perdutamente.



La sceneggiatura è stata curata da Ryan Ridley con McKay che invece sarà anche il produttore.