The Batman. Matt Reeves dice la sua su possibili sequel

News





25/02/2022 |

Ci stiamo avvicinando sempre di più all'arrivo nelle sale di The Batman. C'è molta attesa per questo nuovo lavoro dedicato all'Uomo Pipistrello che, per l'occasione, sarà interpretato da Robert Pattinson. La pellicola potrebbe dare il via ad altri capitoli, un tema questo caro al regista Matt Reeves che nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Independent ha spiegato: "Credo molto nel lavoro che abbiamo portato avanti e sarei molto felice di portarlo avanti ancora. Altri progetti? Lavoriamo in ambito streaming, stiamo lavorando ad alcune produzioni per HBO Max: una di queste riguarda la serie sul Pinguino con Colin Farrell che sarà super cool. Insomma stiamo lavorando anche ad altro ma, tornando al film, ne abbiamo cominciato a parlare".



Il cast di The Batman, oltre a Pattinson, vede Zoe Kravitz, nei panni di Catwoman/Selina Kyle, Paul Dano nel ruolo di Edward Nashton, Jeffrey Wright nei panni del Commissario Gordon, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham, Gil Colson, Jayme Lawson nei panni della candidata sindaco Bella Reál, Andy Serkis nel ruolo di Alfred e Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepop.



Reeves ha diretto il film ed ha curato la sceneggiatura con Peter Craig



Il debutto ufficiale avverrà il 3 marzo 2022.



Sinossi:

Due anni trascorsi a sorvegliare le strade come Batman, generando paura nel cuore dei criminali, hanno condotto Bruce Wayne nel profondo dell’oscurità di Gotham City. Con pochi fedeli alleati – Alfred Pennyworth e il Commissario James Gordon – all’interno di una rete di corruzione cittadina che riguarda ufficiali e figure di alto profilo, il Vigilante solitario ha assunto il ruolo di unico vendicatore dei cittadini. Quando un assassino inizia a prendere di mira l’élite di Gotham con una serie di sadiche macchinazioni, una scia di inizi porta il più grande detective del mondo ad investigare nel mondo sotterraneo, dove incontrerà alcuni personaggi come Selina Kyle/Catwoman, Oswald Cobblepot/Pinguino, Carmine Falcone e Edward Nashton/Riddler. Non appena le cose iniziano ad essere più chiare, Batman dovrà forgiare nuove relazioni, smascherare il colpevole e e portare giustizia all'abuso di potere e alla corruzione che da tempo affligge Gotham City.