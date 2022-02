Ryan Reynolds aggiorna su Deadpool 3

News





25/02/2022 |

Come sappiamo quella di Deadpool è una saga cinematografica che ha avuto un grande successo a livello mondiale. I primi due film, infatti, usciti nel 2016 e nel 2018 hanno sfiorato gli 800 milioni di dollari, sottolineando di fatto la grande alchimia tra il cinecomic e il pubblico. Lo stesso pubblico, però, si è più volte chiesto della possibilità di vedere nelle sale un possibile terzo film a completamento della trilogia, una nuova opera insomma in grado di riportare sulla scena il particolare eroe della Marvel. E se Kevin Feige lo scorso anno aveva fornito aggiornamenti riguardanti la sceneggiatura, da quel momento nulla è stato annunciato da parte della produzione.



Sull’argomento, però, questa volta è tornato Ryan Reynolds, il protagonista. Durante un’intervista rilasciata a Collider, l’attore, alla domanda riguardante Deadpool 3, ha risposto così: “Presto dovrei avere tanti aggiornamenti – ha raccontato – Allo stesso tempo dovrei riuscire a chiarire tutto ciò che riguarda il film”. Reynolds non ha aggiunto altro ma, stando alle sue parole, nelle prossime settimane potrebbero arrivare alcune informazioni importanti in grado di far luce sul progetto.