Spider-Man: Andrew Garfield annuncia che non tornerà nei panni delleroe

28/02/2022 |

In Spider-Man: No Way Home Andrew Garfield è tornato a vestire i panni dell’Uomo Ragno diversi anni dopo l’uscita nelle sale di The Amazing Spider-Man. Il ritorno dell’attore nel ruolo dell’eroe Marvel ha suscitato diversi interrogativi tra gli appassionati del genere, desiderosi di conoscere il futuro dell’attore in riferimento alla saga. L’argomento è stato trattato proprio da Garfield nel corso di un’intervista rilasciata a Variety. La star ha spiegato che al momento “non ci sono piani” per poi aggiungere: “E’ la verità. Tutti possono darmi del bugiardo per il resto della mia vita. Sono il ragazzo che grida al lupo”.



Vedremo, dunque, se le sue parole saranno seguite dai fatti oppure se in un prossimo futuro Garfield tornerà ad indossare il costume di Spiderman. Garfield nel frattempo, dopo aver recitato in tick, tick… Boom! e in Gli Occhi di Tammy Faye ha avuto un ruolo anche nella mini serie tv Under the Banner of Heaven.