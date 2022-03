Nope: ecco il nuovo trailer italiano

News





01/03/2022 |

La Universal Pictures ci mostra un nuovo trailer italiano di Nope, il nuovo horror movie di Jordan Peele. La pellicola del regista, tornato dietro la macchina da presa dopo Scappa – Get Out e Noi, viene presentata ancora una volta dal misterioso trailer la cui sinossi è accompagnata dalla tagline Cos'è un miracolo cattivo?



Peele ha scritto anche la sceneggiatura ed ha diretto un cast principale che comprende Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott e Brandon Perea. Per Kaluuya si tratta della seconda collaborazione con il regista dopo Scappa – Get Out.



Il film non ha ancora una data d’uscita ufficiale e la trama non è stata rivelata.



Vi lasciamo al trailer!