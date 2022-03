A Journal for Jordan: Dana Canedy al centro della nuova clip

News





01/03/2022 |

Tramite la Sony Pictures vi presentiamo una featurette in lingua originale di A Journal for Jordan, la pellicola diretta da Denzel Washington. La clip mette in primo piano Dana Canedy. Il regista per questa sua opera ha scelto un cast principale che comprende Michael B. Jordan, Chanté Adams e Jalon Christian.



Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta dal candidato all'Oscar Virgil Williams, è basato su una storia vera e racconterà della giornalista Premio Pulitzer Dana Canedy e della sua storia d'amore con il Sergente Maggiore Charles Monroe King. Quest'ultimo, lontano da casa a causa di alcune missioni, scrisse una sorta di "giornale" contenente diversi messaggi e insegnamenti per il figlio appena nato. King fu ucciso in Iraq nel 2006 quando suo figlio Jordan aveva soltanto sette mesi.



I produttori di A Journal for Jordan sono Todd Black, Denzel Washington, Michael B. Jordan, Jason Blumenthal e Steve Tisch mentre i produttori esecutivi sono Molly Allen, David Bloomfield, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth e Richard McConnell.



L'opera è uscita nelle sale americane lo scorso 25 dicembre.