Non Aprite Quella Porta: online la scena Il ritorno di Faccia di Cuoio

02/03/2022 |

Tramite Netlix ecco a voi una scena di Non Aprite Quella Porta, nuovo film della saga che può essere considerato un sequel-reboot. La regia è di David Blue Garcia, al suo secondo film in carriera dopo Tejano.



Il cast principale comprende Sarah Yarkin, Elsie Fisher e Mark Burnham. Ispirato ai personaggi ideati da Kim Henkel e Tobe Hooper, il soggetto è di Fede Álvarez e Rodo Sayagues. Ha curato la sceneggiatura invece Chris Thomas Devlin.



Non Aprite Quella Porta è arrivato sulla piattaforma streaming lo scorso 18 febbraio.



Sinossi:

Dopo essere rimasto nascosto per quasi mezzo secolo, Faccia di cuoio torna a terrorizzare, colpendo alcuni giovani amici idealisti che accidentalmente interferiscono con il suo mondo occulto in una remota cittadina del Texas.