A Journal for Jordan: in rete la featurette A Love Letter to New York

02/03/2022 |

Grazie alla Sony Pictures ecco a voi una nuova featurette in lingua originale di A Journal for Jordan, la pellicola diretta da Denzel Washington. Il regista per questa sua opera ha scelto un cast principale che comprende Michael B. Jordan, Chanté Adams e Jalon Christian.



Il film, la cui sceneggiatura è stata scritta dal candidato all'Oscar Virgil Williams, è basato su una storia vera e racconterà della giornalista Premio Pulitzer Dana Canedy e della sua storia d'amore con il Sergente Maggiore Charles Monroe King. Quest'ultimo, lontano da casa a causa di alcune missioni, scrisse una sorta di "giornale" contenente diversi messaggi e insegnamenti per il figlio appena nato. King fu ucciso in Iraq nel 2006 quando suo figlio Jordan aveva soltanto sette mesi.



I produttori di A Journal for Jordan sono Todd Black, Denzel Washington, Michael B. Jordan, Jason Blumenthal e Steve Tisch mentre i produttori esecutivi sono Molly Allen, David Bloomfield, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth e Richard McConnell.



L'opera è uscita nelle sale americane lo scorso 25 dicembre.