Robert Downey Jr. e Shane Black torneranno a lavorare insieme per un progetto basato sui racconti di Donald E. Westlake

05/03/2022 |

Robert Downey Jr. e Shane Black torneranno a lavorare insieme. Il duo farà squadra per un progetto di Amazon Studios che riguarda la creazione di una serie di film e progetti televisivi basati su Parker, una serie di racconti crime dello scrittore Donald E. Westlake.



Il primo progetto in questione sarà un film dal titolo Play Dirty dove Downey Jr. reciterà proprio nella parte di Parker, descritto come un ladro professionista dall’etica brutale. Black sarà invece il regista e scriverà la sceneggiatura con Charles Mondry ed Anthony Bagarozzi. Joel Silver sarà il produttore con Susan Downey per conto della Team Downey e Marc Toberoff. Ezra Emanuel sarà invece il co-produttore.



Robert Downey Jr. e Shane Black hanno lavorato insieme per la prima volta nel 2005 per il film Kiss Kiss Bang Bang. La coppia, diversi anni dopo, si è poi ritrovata sul set del terzo film della saga di Iron Man.