Kraven The Hunter: Alessandro Nivola sarà il villain

05/03/2022 |

Grandi novità in vista per il cast di Kraven The Hunter. E' stato infatti annunciato che sarà Alessandro Nivola ad interpretare il villain della pellicola appartenente all'Universo dell'Uomo Ragno. Per l'attore, che recentemente abbiamo visto nell'opera I Molti Santi del New Jersey nella parte di Dickie, si tratta della prima volta all'interno di un cinecomic. Nivola raggiunge così il protagonista Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose e Fred Hechinger.



La pellicola della Sony Pictures, adattamento cinematografico del fumetto Marvel, è diretta da C.J. Chandor che nel 2019 ha portato nelle sale Triple Frontier.



Kraven The Hunter è uno dei nemici più temibili dell’Uomo Ragno. Nato in Russia, e trasferitosi negli Stati Uniti, Sergej Kravinoff, questo il suo vero nome, entra in contatto con una sostanza misteriosa durante un viaggio in Africa. La pozione gli regala poteri magici, portandolo di fatto ad avere le abilità di diversi animali. Tornato negli States collaborerà con il Camaleonte nel tentativo di uccidere Spider-Man.



Avi Arad e Matt Tolmach sono i produttori mentre la sceneggiatura è stata scritta da Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk



L'uscita è prevista per gennaio 2023.