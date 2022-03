Io Sono Leggenda: Will Smith e Michael B. Jordan lavoreranno al sequel

News





05/03/2022 |

A distanza di quindici anni dall’uscita nelle sale di Io Sono Leggenda ecco arrivare notizie importanti circa la possibile realizzazione del suo sequel. All’opera, sul progetto, troviamo ancora una volta Will Smith che sarà affiancato da Michael B. Jordan: i due non solo reciteranno nel film ma saranno anche i produttori. Dalle prime informazioni la sceneggiatura sarà ancora una volta scritta da Akiva Goldsman che aveva curato già quella del film originale adattando il romanzo di Richard Matheson. I dettagli del nuovo Io Sono Leggenda non sono stati ancora rilasciati dalla produzione. Ignoto, al momento, anche il nome di chi si occuperà della regia.



L’opera originale fu diretta da Francis Lawrence e raccontava di un virologo, Robert Neville, rimasto l’unico sopravvissuto ad una malattia infettiva che ha trasformato gli abitanti di New York in mutanti assetati di sangue. Il suo obiettivo è quello di trovare una cura in grado di far tornare il tutto alla normalità. Io Sono Leggenda fu un successo ed incassò al botteghino quasi 600 milioni di dollari.