Alien: in lavorazione un nuovo film con Fede Alvarez alla regia

05/03/2022 |

L’universo di Alien è pronto per espandersi ulteriormente con un nuovo film. E’ entrata infatti in lavorazione grazie alla 20th Century Fox una pellicola che vedrà dietro la macchina da presa Fede Alvarez. Ovviamente non poteva mancare anche il papà di Alien, Ridley Scott, che tornerà come produttore. Le prime informazioni raccontano che Alvarez si occuperà anche della sceneggiatura per quello che, a tutti gli effetti, sarà uno stand alone movie. Scott sarà il produttore attraverso la sua Scott Free.

Per Fede Alvarez si tratterà di una nuova, interessante, avventura cinematografica. Il regista uruguaiano aveva debuttato nel 2013 portando nelle sale un’altra opera basata su una saga di successo. In questo caso stiamo parlando di La Casa, famoso horror-movie degli anni ottanta nato grazie a Sam Raimi. Alvarez ha lavorato poi a Man in the Dark (2016), Millennium – Quello che non uccide (2018) ed infine al nuovo Non Aprite Quella Porta.