Spider-Man: No Way Home: in rete la featurette Suiting Up

News





07/03/2022 |

La Sony Pictures ha annunciato che a partire dal prossimo 22 marzo Spider-Man: No Way Home, il terzo capitolo della trilogia dedicata all’Uomo Ragno, arriverà in formato Digital. Lo studio ha anche annunciato che un mese dopo, il 21 aprile, il film sarà disponibile in DVD e Blu-ray. L'annuncio è arrivato grazie ad una featurette molto particolare che mette in risalto Tom Holland, Tobey Maguire ed Andrew Garfield, ovvero i tre attori che negli ultimi vent'anni hanno interpretato l'Uomo Ragno.



La regia di Spider-Man: No Way Home è di Jon Watts, confermatissimo alla guida del franchise dopo Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home. Il regista ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers.



Nella parte dell’Uomo Ragno troveremo ancora una volta Tom Holland con il cast che abbraccerà di nuovo anche Marisa Tomei, Zendaya e Jon Favreau. Inoltre recitano nel film Alfred Molina che sarà il Dottor Octopus, Benedict Cumberbatch nel ruolo del Dottor Strante, Jamie Foxx pronto a vestire i panni di Electro e ancora J.K. Simmons, Angourie Rice e Tony Revolori.