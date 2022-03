Boy Kills World: anche Famke Janssen reciterà nel film

News





08/03/2022 |

Grandi novità in vista per Boy Kills World, pellicola la cui regia è stata affidata a Moritz Mohr. E' stato annunciato infatti l'ampliamento del cast con le seguenti star che reciteranno nel film: Famke Janssen, Brett Gelman, Sharlto Copley, Quinn Copeland e Cameron e Nicholas Crovetti. Protagonista dell'opera sarà Bill Skarsgard, affiancato nel cast anche da Samara Weaving, Jessica Rothe, Andrew Koji, Yayan Ruhian e Isaiah Mustafa.



Boys Kills World ha una sceneggiatura scritta da Arend Remmers e Tyler Burton Smith e racconta la storia di un ragazzo sordomuto che assiste alla morte dei propri genitori. Successivamente a questo evento, uno sciamano deciderà di prenderlo sotto la sua ala protettiva trasformandolo con il tempo in una macchina della morrte.



La pellicola sarà prodotta da Sam Raimi. Arend Remmers e Tyler Burton Smith hanno curato la sceneggiatura.