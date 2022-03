Heart of Stone: Alia Bhatt reciterà accanto a Gal Gadot

News





08/03/2022 |

Ci sarà anche Alia Bhatt nel cast di Heart of Stone, pellicola i cui diritti sono stati acquistati recentemente da Netflix. La star di Bollywood farà dunque il suo debutto ufficiale all'interno di una produzione in lingua inglese. La Bhatt lavorerà accanto a Gal Gadot, la star di Wonder Woman, e Jamie Dornan, attore che abbiamo visto recitare recentemente nel film Belfast



Il film sarà diretto da Tom Harper che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Greg Rucka e Allison Schroeder.



Stando alle prime indiscrezioni riguardanti il film, la cui trama è al momento ancora segreta, l’obiettivo sarebbe quello di creare una sorta di franchise in stile Mission: Impossible.



Heart of Stone sarà prodotto da David Ellison della Skydance Media, da Dana Goldberg e Don Granger. Tra i produttori troviamo anche la Gadot, Jaron Varsano, Bonnie Curtis e Julie Lynn.