Altrimenti Ci Arrabbiamo: la nuova clip ci presenta la colonna sonora del film

09/03/2022 |

Grazie alla Lucky Red ecco una clip di Altrimenti Ci Arrabbiamo, il reboot cinematografico del famoso film degli anni settanta con protagonisti il compianto Bud Spencer e Terence Hill, che ci presenta la colonna sonora del film: per l'occasione Federico Zampaglione reinterpreta “Dune Buggy” degli Oliver Onions.



Protagonisti di Altrimenti Ci Arrabbiamo sono Edoardo Pesce ed Alessandro Roja. Nel cast troviamo anche Christian De Sica ed Alessandra Mastronardi.



Il film è prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia per Compagnia Leone Cinematografica e da Mattia Guerra, Stefano Massenzi, Andrea Occhipinti per Lucky Red. La regia è di YouNuts.



L'uscita nelle sale è prevista per il 23 marzo.



Sinossi:

Cresciuti come fratelli ma allontanatisi da anni a causa di un litigio, Carezza (Edoardo Pesce) e Sorriso (Alessandro Roia) devono mettere da parte antichi rancori e diversità caratteriali per ciò che hanno più a cuore: la mitica automobile “Dune Buggy” sottrattagli dall’avido Torsillo (Christian De Sica), uno speculatore edilizio senza scrupoli. Aiutati dall’intrigante e pericolosa Miriam (Alessandra Mastronardi), tra inseguimenti rocamboleschi, scazzottate memorabili e delicati pasti a base di birra e salsicce, i due faranno di tutto per riconquistare la loro amata macchina.