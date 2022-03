Black Adam: il debutto nelle sale previsto per ottobre

News





10/03/2022 |

Tra le pellicole della Warner Bros. Pictures che hanno subìto una variazione circa la data di uscita troviamo anche Black Adam. Il cinecomic è diretto da Jaume Collet-Serra che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Adam Sztykiel. Nella parte del protagonista troviamo Dwayne Johnson affiancato nel cast da Pierce Brosnan, che interpreterà il Dr. Fate, Aldis Hodge (Hawkman), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindell (Cyclone) e James Cusati-Moyer. Per Johnson, chiamato per la prima volta ad indossare i panni di questo anti-eroe, torna dunque a collaborare con Collet-Serra dopo Jungle Cruise.



Tornando alla nuova data di uscita, Black Adam non arriverà più nei cinema il prossimo luglio ma è stato posticipato ad ottobre, dunque tre mesi più tardi.



Il cinecomic è prodotto dalla Beau Flynn della FlynnPictureCo.. Tra i produttori troviamo anche Johnson, Dany Garcia ed Hiram Garcia della Seven Bucks Productions. Scott Sheldon supervisionerà il tutto per conto della FlynnPictureCo. e sarà il produttore esecutivo.



La trama non è stata rivelata.