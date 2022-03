The Flash: il film di Andy Muschietti uscirà nel 2023

News





10/03/2022 |

La rivoluzione del calendario delle uscite cinematografiche della Warner Bros. Pictures ha coinvolto anche The Flash. E il film diretto da Andy Muschietti non debutterà più nelle sale da novembre ma è stato posticipato al 2023, precisamente al 23 giugno. Come per il nuovo Aquaman anche in questo caso i ritardi causati dalla pandemia Covid-19, soprattutto per quanto riguarda gli effetti speciali, hanno portato alla decisione di far slittare l'arrivo nei cinema.



Il film vedrà Ezra Miller nella parte del protagonista Barry Allen, affiancato da Ron Livingston, nella parte di suo papà Henry, Kiersey Clemons, tornata nel ruolo della fidanzata Iris West, Ben Affleck e Michael Keaton, entrambi chiamati a riprendere il ruolo di Batman. Affleck e Keaton hanno interpretato l'Uomo Pipistrello in epoche differenti, diretti rispettivamente da Zack Snyder il primo e da Tim Burton il secondo.



La sceneggiatura dell'opera è stata scritta da Christina Hodson. Ad oggi non è stata ancora svelata la trama.