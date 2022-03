Shazam! Fury of the Gods: anticipata l'uscita del cinecomic

News





10/03/2022 |

Se la Warner Bros. Pictures ha deciso di posticipare l'uscita di diverse pellicole che sembravano prossime al debutto, ce ne è una che farà capolino nelle sale entro la fine del 2022 e non più a giugno 2023 come inizialmente deciso. Il film in questione è Shazam! Fury of the Gods, secondo capitolo della saga che metterà di nuovo al centro della scena Asher Angel e Zachary Levy che nell’opera originale hanno interpretato il primo il teenager Billy Batson e il secondo la sua versione adulta. Il cinecomic arriverà ufficialmente nei cinema il 12 dicembre.



Nel cast del film faranno il loro esordio ufficiale Lucy Liu, che interpreterà la perfida Kalypso, e il Premio Oscar Helen Mirren, che indosserà i panni di Hespera, la terribile figlia del dio Atlas.



La regia di Shazam! Fury of the Gods è affidata a David F. Sandberg che ha lavorato su una sceneggiatura di Henry Gayden. Il primo Shazam! Ha incassato al botteghino la bellezza di 366 milioni di dollari.