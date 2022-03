Dylan OBrien non reciterà nel film di Teen Wolf

News





10/03/2022

Da diversi mesi si parla del film dedicato a Teen Wolf, per quello che sarà a tutti gli effetti l’adattamento della famosa serie tv americana. La pellicola, destinata alla tv, porterà sul set gli interpreti originali della serie ma con un’eccezione: al suo interno non reciterà Dylan O’Brien, l’attore che ha interpretato Stiles Stilinski, il miglior amico del protagonista Scott.



Lo stesso O’Brien, durante un’intervista rilasciata a Variety, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a non partecipare alla reunion: “E’ stata una decisione molto difficile. Questa serie mi è cara, è stata la prima cosa che ho fatto e, di conseguenza, tante persone mi sono estremamente care. Parliamo di una cosa che stavo provando ad incastrare tra i vari impegni ma è successo tutto molto velocemente. Non sapevamo davvero che stesse accadendo e in un certo senso ce l'hanno lanciato un po' addosso, il che va bene perché tutti noi amiamo lo spettacolo. Stavamo cercando di capire”.

O’Brien ha aggiunto: “E’ una serie che occupa un posto importante dentro di me e voglio lasciarla lì. Auguro loro ogni bene e guarderò il film non appena uscirà”.



In Teen Wolf ritroveremo i protagonisti Tyler Posey e Crystal Reed, inoltre nel cast ci saranno anche Holland Roden, Colton Haynes, Shelley Hennig, Orny Adams, Linden Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam, Ryan Kelley, Melissa Ponzio and Dylan Sprayberry.