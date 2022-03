La Figlia Oscura: rilasciato il trailer italiano

News





11/03/2022 |

A distanza di poco meno di un mese dal rilascio del teaser trailer, la BimDistribuzione ha pubblicato il trailer italiano de La Figlia Oscura, pellicola diretta da Maggie Gyllenhaal tratta dall'omonimo romanzo bestseller mondiale di Elena Ferrante. Protagoniste di questa opera sono la Premio Oscar® Olivia Colman, la candidata al Premio Oscar® Jessie Buckley e Dakota Johnson.



La Figlia Oscura dopo aver conquistato il premio come miglior sceneggiatura alla 78^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto 3 nomination ai Premi Oscar® 2022: Miglior attrice protagonista, Olivia Colman; Miglior attrice non protagonista, Jessie Buckley; Miglior Sceneggiatura non originale, Maggie Gyllenhaal.



Il film uscirà ad aprile in Italia.



Sinossi:

Durante una vacanza al mare da sola, Leda (Olivia Colman) rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre (Dakota Johnson) e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, (e dalla loro chiassosa e minacciosa famiglia allargata), Leda è sopraffatta dai suoi stessi ricordi personali dei sentimenti di terrore, confusione e intensità provati nelle prime fasi della maternità. Un gesto impulsivo sconvolge Leda e la proietta nello strano e sinistro mondo della sua stessa mente, dove è costretta ad affrontare le scelte non convenzionali che ha compiuto quando era una giovane madre e le loro conseguenze.