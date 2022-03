Dune: Part 2: Austin Butler in trattative per recitare nel film

News





11/03/2022 |

Austin Butler potrebbe avere un ruolo di primo piano all’interno del secondo capitolo di Dune. Come riportato da Variety l’attore è entrato in trattative per unirsi al nuovo atto della saga, ancora una volta diretto da Denis Villeneuve. Se le trattative andranno a buon fine, Butler interpreterà il sadico nipote del barone Vladimir Harkonnen ed erede dell'impero Harkonnen, stiamo parlando del villain del film e di uno dei ruoli più importanti dello stesso. All’interno di Dune: Part 2 ci sarà inoltre anche Florence Pugh che indosserà i panni della Principessa Irulan.



Tornando a parlare del cast, all'interno della pellicola faranno nuovamente capolino Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya e Javier Bardem.



La produzione dell’opera partirà la prossima estate, con l’uscita prevista per ottobre 2023.