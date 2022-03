Meg 2: The Trench: ecco la data di uscita del film!

News

11/03/2022

La Warner Bros. Pictures ha rilasciato la data di uscita ufficiale di Meg 2: The Trench: il secondo capitolo di questa saga sarà nelle sale a partire dal 4 agosto 2023. Detto che nel film ritroveremo Jason Statham nella parte di Jonas Taylor sono stati annunciati anche i ritorni di Cliff Curtis, Sophia Cai e Page Kennedy. Inoltre nella pellicola ci saranno le new entry Sienna Guillory, Skyler Samuels e Sergio Peris-Mencheta.



Le riprese del film sono ufficialmente partite nel Regno Unito all'interno dei Leavesden Studios di proprietà della Warner Bros., dove sono stati girati anche i franchise di Harry Potter e Batman.



La regia è stata affidata a Ben Wheatley che dunque ha ereditato il progetto dopo il lavoro svolto nel primo capitolo da Jon Turteltaub. Il film originale è stato un successo ed ha incassato in tutto il mondo 530 milioni di dollari.



