Il mondo del cinema piange la scomparsa di William Hurt

News





14/03/2022 |

Un grande lutto ha colpito il mondo del cinema internazionale. All’età di 71 anni è infatti scomparso William Hurt, attore americano vincitore del Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista nel 1986. Scomparso ad una settimana dal suo compleanno “per cause naturali”, come annunciato dalla sua famiglia, Hurt ha iniziato la sua carriera cinematografica debuttando in Stati di Allucinazione di Ken Russell. L’anno successivo ecco due interpretazioni che lo hanno portato alla ribalta: Uno Scomodo Testimone, thriller movie diretto da Peter Yates, e Brivido Caldo di Lawrence Kasdan. Proprio la collaborazione con Kasdan ha segnato parte della sua prima attività cinematografica: oltre a Brivido Caldo William Hurt recitò in Il Grande Freddo, in Turista per Caso e in Ti Amerò… Fino ad Ammazzarti. La svolta per la sua carriera, però, arriva nel 1986 con il film Il Bacio della Donna Ragno che lo portò a vincere l’Oscar come Miglior Attore Protagonista.



Durante gli anni novanta spiccano le collaborazioni con Woody Allen (Alice), con Wim Wenders (Fino alla Fine del Mondo), con Franco Zeffirelli (Jane Eyre) mentre nel 2001 ecco arrivare il primo progetto con Steven Spielberg (A.I. – Intelligenza Artificiale).



Negli ultimi vent’anni Hurt ha avuto modo di lavorare con un incredibile numero di registi spaziando dal genere horror con The Village di M. Night Shyamalan al genere thriller-noir di The Good Sheperd di Robert De Niro arrivano fino al Robin Hood di Ridley Scott. Da segnalare inoltre la sua partecipazione all’Universo Cinematografico Marvel con il debutto nel 2016 in Captain America: Civil War di Joe ed Anthony Russo nel quale ha interpretato Thaddeus Ross. Lo stesso personaggio è stato poi riproposto in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame sempre dei fratelli Russo e nell’ultima opera nella quale ha recitato: Black Widow di Cate Shortland.