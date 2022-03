Il Peggior Lavoro della Mia Vita arriva nelle sale il 24 marzo: in rete il trailer

News

15/03/2022 |

La Notorious Pictures ha svelato il trailer ufficiale italiano di Il Peggior Lavoro della Mia Vita, la commedia a tinte francesi che farà capolino nelle sale italiane a partire dal prossimo 24 marzo. Regista di questa opera è Thomas Gilou che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Catherine Diament da un'idea originale di Kev Adams e Romain Lévy.



Il cast, brillante, è guidato da Kev Adams e comprende star del calibro di Gérard Depardieu. Inoltre recitano nel film anche Daniel Prevost e Mylène Demongeot.



Sinossi:

Un’improbabile storia di amicizia tra Milann, un giovane detenuto costretto a lavorare in una casa di riposo piuttosto che andare in prigione, e un gruppo di anziani pensionati che non sono davvero preparati ad accettare questa nuova recluta. FincheL9; non scoprono che Milann eL8; un orfano come loro e decidono di lasciarlo entrare. Scopre anche che qualcosa non va percheL9; i vecchi non ricevono mai alcuna visita e la casa di riposo sta rubando i loro soldi. Decide di aiutarli e organizzare una fuga, ma dove sarebbero andati?