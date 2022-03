Una Vita in Fuga: il trailer del film di Sean Penn con protagonista sua figlia Dylan

News





16/03/2022 |

A sei anni da Il Tuo Ultimo Sguardo, Sean Penn tornerà nelle sale dal prossimo 31 marzo con Una Vita in Fuga. Penn, oltre ad essere il regista, è anche il protagonista assieme a sua figlia Dylan all’interno di questo film tratto da una storia vera.



La sceneggiatura è stata scritta da Jez e John-Henry Butterworth che hanno adattato il libro Flim-Flam Man scritto da Jennifer Vogel. Nell’opera ha un ruolo anche un altro figlio di Sean Penn, Hopper. Il cast comprende anche Josh Brolin, Regina King e Cole Flynn.

Sinossi:

Ispirato alla storia vera del più noto falsario della storia americana. Sean Penn è John Vogel, un padre anticonformista, emozionante e straordinario che insegna a sua figlia Jennifer a vivere una vita di rischio e avventura. È esaltante per una bambina. Crescendo, la realtà inizia a divorare l’immagine del suo eroe. Le sue storie inverosimili non tornano più, ma le conseguenze sconsiderate sì. Jennifer costruisce una vita tutta sua, lontana dalla sua infanzia instabile. Ma mentre i piani folli di John continuano ad intensificarsi, non può fare a meno di essere attratta da suo padre e dalla sua avventura più devastante.